Nagorny Karabakh : Pompeo appelle Erevan et Bakou à mettre fin aux violences

Le chef de la diplomatie américaine a rencontré séparément ses homologues azerbaïdjanais puis arménien au département d’État à Washington.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a appelé vendredi l’Arménie et l’Azerbaïdjan à «mettre fin aux violences et protéger les civils» dans la province séparatiste du Nagorny Karabakh, théâtre depuis trois semaines d’un conflit sanglant.

Le chef de la diplomatie américaine a «mis l’accent sur la nécessité de mettre fin aux violences et de protéger les civils», a indiqué le ministère. Il a répété le souhait de Washington que le conflit soit résolu «sans usage ou menace de la force, (en respectant) l’intégrité territoriale et les droits à l’égalité et à l’autodétermination de la population».