Afghanistan : Pompeo appelle les talibans et Kaboul à accélérer les pourparlers

Le secrétaire d’État américain a encouragé une accélération des discussions sur un cessez-le-feu permanent entre le groupe islamiste et le gouvernement afghan samedi lors de négociations dans la capitale du Qatar.

Mike Pompeo a rencontré le gouvernement et les talibans séparément à Doha, où se tiennent depuis plus de deux mois les négociations interafghanes.

Mike Pompeo a appelé samedi au Qatar les talibans et le gouvernement afghan à accélérer les pourparlers de paix qui piétinent, au moment où Donald Trump a décidé malgré la violence persistante d’aller de l’avant avec le retrait des troupes d’Afghanistan.

Au moins huit personnes ont été tuées et 31 autres blessées samedi par des roquettes qui se sont abattues sur le centre de Kaboul. Des responsables du gouvernement afghan ont accusé les talibans mais le groupe djihadiste État islamique (EI) a revendiqué l’attaque.

«Il a appelé à une réduction significative de la violence et a encouragé une accélération des discussions sur une feuille de route politique et un cessez-le-feu permanent et global», a dit le département d’État américain dans un communiqué à l’issue des entretiens avec les insurgés.