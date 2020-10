Diplomatie : Pompeo dénonce le comportement «prédateur» de la Chine

Le secrétaire d’État américain met en garde les Maldives et le Sri Lanka contre la Chine. Stratégiquement situés dans l’océan Indien, se sont massivement endettés auprès de Pékin.

Depuis le début lundi en Inde de sa tournée asiatique, Mike Pompeo martèle ses attaques envers la Chine. Le Sri Lanka comme les Maldives, stratégiquement situés dans l’océan Indien, se sont massivement endettés auprès de Pékin ces dernières années, suscitant des inquiétudes à Washington et ailleurs.

«Un Sri Lanka fort et souverain constitue un puissant partenaire stratégique pour les États-Unis sur la scène mondiale», a déclaré Mike Pompeo à la presse après des entretiens à Colombo avec le président Gotabaya Rajapaksa. Evoquant l’assistance militaire américaine et le don récent de deux navires de garde-côtes, Mike Pompeo a jugé que cela contrastait avec l’attitude chinoise.

«Nous constatons au vu des mauvais accords, des violations de souveraineté et des actes illicites sur terre comme en mer, que le Parti communiste chinois est un prédateur et que les États-Unis se comportent autrement», a-t-il dit.

Jeu vidéo

L’ambassade de Chine au Sri Lanka, qui l’avait averti juste avant son arrivée de ne pas «contraindre et intimider» ce pays, a rétorqué par un tweet moqueur. Sous une pub du jeu vidéo «Aliens vs Predator», elle prévient: «désolés Mike Pompeo nous sommes occupés à promouvoir l’amitié et la coopération Chine/Sri-Lanka, pas intéressés par votre invitation à jouer».