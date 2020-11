Tournée diplomatique : Pompeo est arrivé en France pour une rencontre avec Macron

Le chef de la diplomatie américaine a entamé samedi une tournée de dix jours en Europe et au Moyen-Orient avec une première étape à Paris. Il s’entretiendra lundi avec le président français et son homologue Jean-Yves Le Drian.

Mike Pompeo est arrivé samedi à Paris, où il doit rencontrer lundi le président français Emmanuel Macron qui a déjà, contrairement à Donald Trump, reconnu la victoire de Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche.

«Heureux d’être en France, le plus vieil ami et allié des États-Unis», a tweeté à sa descente d’avion le secrétaire d’État, dont c’est la première visite bilatérale dans la capitale française, hormis un déplacement pour accompagner le président américain. «Notre partenariat est bâti sur des valeurs partagées: la démocratie, la liberté et l’État de droit», a-t-il ajouté.