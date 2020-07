États-Unis

Pompeo n’exclut pas que Poutine soit invité au G7

Le secrétaire d’État américain a laissé la porte ouverte à la présence du président russe au G7 aux États-Unis, malgré le récent scandale en Afghanistan.

«Rien de nouveau»

Poutine à Washington?

Le sénateur démocrate Robert Menendez a proposé mercredi d’imposer des sanctions à la Russie en raison de l’affaire des primes russes. Le texte prévoit notamment un gel des actifs et l’interdiction du territoire à Vladimir Poutine, au ministre de la Défense Sergueï Choïgou et à d’autres responsables russes s'il est prouvé qu’ils ont été impliqués dans le programme de primes pour la mort d’Occidentaux en Afghanistan. «Avec les détails qui continuent de faire surface sur cet odieux programme russe, Donald Trump prouve une fois de plus qu’il est incapable de protéger nos troupes et notre pays», a commenté Robert Menendez dans un communiqué.