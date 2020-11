Présidentielle US : Pompeo promet «une transition vers un second mandat de Trump»

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a refusé mardi de reconnaître la victoire de Joe Biden, en promettant une «transition en douceur» vers un «second» mandat de Donald Trump.

Pas de preuve de fraudes

«Ce ministère est pleinement investi pour s'assurer que les élections à travers le monde soient sûres et libres et justes, et mes agents risquent leur vie pour faire en sorte que ce soit le cas», a-t-il encore insisté, jugeant «ridicule» d'être interrogé sur le risque que la position de Donald Trump ne sape ces efforts. «Dans un autre contexte, dans un autre monde, à un autre moment», ces propos «auraient pu être drôles», a réagi l’ex-diplomate Richard Haass. «Mais pas dans ce contexte, dans ce monde, en ce moment. Les enjeux sont trop gros pour notre démocratie et notre rang.»