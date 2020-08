États-Unis

Pompeo s’engage à protéger les militants hongkongais menacés en exil

«Nous nous tenons aux côtés de la liberté», a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo à propos des militants pro-démocratie résidant hors de Chine que Pékin tente de poursuivre.

«Le Parti communiste chinois ne peut pas tolérer que son propre peuple pense librement, et essaie de plus en plus d’élargir son emprise à l’extérieur des frontières de la Chine», a dit Mike Pompeo. (Photo ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

«Le Parti communiste chinois ne peut pas tolérer que son propre peuple pense librement, et essaie de plus en plus d’élargir son emprise à l’extérieur des frontières de la Chine», a aussi dit Mike Pompeo dans un communiqué. «Les États-Unis et les autres nations libres continueront de protéger nos peuples du bras long de l’autoritarisme de Pékin», a-t-il ajouté.