Un pompier français condamné pour une fausse alerte à nouvel an

Thoiry (F) : Pompier condamné pour une fausse alerte à Nouvel An

Un pompier volontaire a écopé de six mois de prison avec sursis pour avoir signalé une fausse chute de promeneurs. Dépressif, le trentenaire ne voulait pas passer le réveillon seul.

Un pompier volontaire a fait croire à la chute de deux randonneurs, le 31 décembre dernier, sur les hauteurs de Thoiry, en France voisine. Rongé par la solitude, le trentenaire ne voulait pas passer la soirée du Nouvel An isolé. Ce sinistre canular a mobilisé les secours jusqu’au lendemain après-midi. Jugé en début de semaine, le prévenu a été condamné à six mois de prison avec sursis et est désormais interdit d’exercer la mission de pompier, relatent plusieurs médias français.