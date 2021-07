Annemasse (F) - Pompiers attaqués à coups de tirs de mortier

Fête nationale mouvementée pour les pompiers annemassiens (F). Dans la soirée du 13 au 14 juillet, alors qu’ils intervenaient pour un feu de poubelles, ils ont été visés par des tirs de mortier. L’incident n’a pas fait de blessés. Une enquête a été ouverte afin de déterminer s’il s’agissait d’une erreur, d’un jeu ou d’un acte intentionnel, quand bien même, pour le commandement du Service départemental d’incendie et de secours, cité par «Le Messager», «cela ne fait pas de doute. Réagissant à l’événement, le président du département de Haute-Savoie a apporté son soutien aux hommes du feu et affirme qu’il serait «intraitable sur ceux qui s’attaquent aux femmes et aux hommes qui nous protègent».