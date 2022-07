Valais : Pompiers du district de Sierre actifs dans la prévention des incendies

En raison des températures caniculaires et de la sécheresse, des patrouilles préventives ont été mises en place pour diminuer les risques de feux. Des pompiers sillonnent la région et scrutent ses forêts.

«C’est la première fois que nous mettons en place ce dispositif avec ces patrouilles de prévention. Au vu de l’état de sécheresse des forêts, le moindre départ de feu pourrait être dramatique», a déclaré au Nouvelliste Lucien Cottier, le commandant du Centre de secours Incendie (CSI). Avec l’approche du 1er août, les pompiers redoublent de vigilance et sont «en alerte permanente». Le dispositif de prévention a été mis en place à la demande des autorités communales du district de Sierre.

En milieu forestier, les mégots de cigarettes, les grils allumés ou encore la foudre sont redoutés par les pompiers. Sans compter le vent, qui peut accélérer la propagation des flammes. «En plus d’améliorer la prévention, ce dispositif nous permet de nous familiariser avec la topographie des forêts, et de mieux connaître les chemins d’accès et les prises d’eau», a indiqué un milicien au «Nouvelliste».