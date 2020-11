Valais : Pompiers en appui aux ambulanciers

Pour unir les forces dans le cadre du dispositif de riposte à la poussée du coronavirus, les pompiers valaisans peuvent aussi conduire des ambulances. L’Organe cantonal valaisan de secours double ainsi les capacités d’intervention des secours.

Des pompiers et des ambulanciers valaisans vont travailler en binôme pour doubler les capacités d’intervention pour le transport des patients.

L’union fait la force. Avec la recrudescence des cas positifs et la hausse des hospitalisations dues au coronavirus, l’Organe cantonal valaisan de secours (OCVS) a invité les pompiers à venir en appui aux ambulanciers, signale «Le Nouvelliste» . Depuis la semaine passée, les pompiers de Sierre collaborent avec les ambulanciers basés dans la région. «Grâce à une dérogation du canton, nos membres qui sont dotés du permis de camion de sapeurs-pompiers peuvent conduire une ambulance, et ainsi renforcer les équipes de professionnels du domaine pré-hospitalier», a expliqué dans «Le Nouvelliste» le commandant des pompiers de Sierre.

Forces multipliées par deux

Cette exceptionnelle et judicieuse collaboration a également lieu à Sion, Martigny, Bagnes et Monthey. «Cela nous permet de scinder chaque binôme d’ambulanciers en deux, puis de former des binômes ambulancier-pompier dans chaque véhicule», explique le directeur de l’OCVS. Grâce à ce nouveau dispositif, les ambulances disponibles en journée vont doubler en passant de quinze à trente. Idem pour les interventions nocturnes avec 18 ambulances disponibles contre neuf précédemment.