Un départ de feu de forêt s’est déclaré vendredi en milieu d’après midi sur une pente au-dessus du village de Crésuz (FR). «Je voyais de la fumée depuis chez moi, je suis donc monté voir, raconte un habitant du village. Il y avait plusieurs coins qui brûlaient et ça fumait beaucoup.» Deux hélicoptères d’Heliswiss ont été dépêchés en renfort des corps de pompiers sur le terrain, rapporte Yvan Buchs, porte-parole de la Police cantonale. Ils se ravitaillent dans le lac de Montsalvens. Samedi matin, ils étaient toujours à pied d’oeuvre.

«Le sinistre est maîtrisé, mais il reste des foyers à éteindre, précise-t-il. Il faut notamment ouvrir les souches pour dénicher les restes de braises qui se cacheraient sous le sol.» Environ 17’000 m² de terrain sont touchés par l’incendie, mais personne n’a été blessé et aucun chalet n’est menacé. Toutefois, la population est priée de ne pas s’approcher de la zone, non seulement à cause des risques liés au feu, mais aussi aux grandes quantités d’eau larguées par les hélicoptères.