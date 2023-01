Forte bise à Genève: Pompiers mobilisés quatre fois plus que d’habitude

Forte bise à Genève : Les pompiers ont couru dans tous les sens à cause des vents violents

Les rafales glaciales de la bise, ce weekend, ont fait chauffer le Service d’incendie et de secours (SIS). Ce dernier, qui a dû rappeler du personnel en congé, a effectué 109 interventions au bout du lac en 24 heures, soit entre samedi 13h et dimanche à la même heure. «C’est quatre fois plus qu’un weekend normal, calcule le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication des pompiers professionnels. Une septantaine d’opérations ont été directement liées aux conditions météorologiques.»