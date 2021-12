Transports publics – Ponctualité et WiFi: les CFF ont raté leurs objectifs

Les CFF ne parviennent en effet pas à atteindre un certain nombre de leurs objectifs en termes de propreté, de ponctualité, d’accessibilité des gares pour les personnes handicapées, et de connexion internet dans les trains. Interrogée sur ces lacunes et sur le fait qu’elles étaient perceptibles pour les voyageurs, la porte-parole Sabrina Schellenberg répond: «Les CFF veulent encore améliorer l’offre et les services pour les clients.»