Italie : Pont de Gênes: ex-patron d’Autostrade arrêté

Plusieurs anciens et actuels responsables des autoroutes italiennes sont visés par la justice dans le cadre d’une enquête annexe sur le pont de Gênes qui s’était effondré en 2018.

La police financière italienne a annoncé mercredi avoir pris plusieurs mesures, dont des assignations à résidence, contre d’anciens et actuels responsables d’Autostrade per l’Italia (Aspi), une filiale d’Atlantia (famille Benetton), dans le cadre d’une enquête annexe sur le pont de Gênes qui s’était effondré en 2018.

Dans un communiqué, la police financière a indiqué que trois responsables étaient assignés à résidence et trois autres placés sous «mesures d’interdiction», sans plus de détails: ils sont soupçonnés d’avoir commis des manquements concernant la sécurité des transports et fraudé dans les approvisionnements publics.