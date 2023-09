Moins de voies pour les voitures plutôt qu’une passerelle 

La variante optimale, selon actif-trafiC, est de ne conserver que deux voies pour le trafic individuel motorisé, et de laisser plus d’espace à la mobilité douce.

L’ouvrage, prévu le long du pont, côté lac, serait dévolu aux piétons et permettrait ainsi de créer une piste cyclable bidirectionnelle à la place du trottoir, réalisant alors le «U cyclable» autour de la Rade. Sauf que ce projet, devisé à 54 millions de francs et prévu pour 2027, non seulement maintient cinq voies pour le trafic individuel motorisé, mais il est aussi «coûteux» financièrement et écologiquement, et «inachevé», selon actif-trafiC: «Il y aura des conflits entre les piétons et les vélos» dans le Jardin Anglais, avance Thibault Schneeberger.