Italie : Pont historique ravagé par les flammes à Rome

Le pont de l’Industrie, appelé aussi «pont de fer» par les Romains, s’est partiellement effondré dans la nuit de samedi à dimanche à la suite d’un incendie.

Les Romains, qui doivent élire à partir de ce dimanche leur nouveau maire, se sont réveillés avec un pont historique sérieusement endommagé. Dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie a en effet ravagé le pont de l’Industrie construit entre 1862 et 1863. Appelée aussi «pont de fer» par les Romains, cette structure sur le fleuve Tibre qui relie les quartiers Marconi et Ostiense dans le sud de la capitale italienne a pris feu peu avant minuit. L’incendie, qui n’a pas fait de victimes, ni de blessés, a causé l’effondrement partiel du pont et une coupure de l’électricité et du gaz dans les zones environnantes.