Valais: Pont repeint en rose: aucun lien avec la votation AVS 21

Peinture versée et répartie

La couleur choisie et le moment surtout laissent à penser qu’il pourrait s’agir d’une action féministe à la suite de l’acceptation par le peuple dimanche de la réforme AVS21, qui augmente l’âge de la retraite des femmes. La façon dont le pont a été peint fait penser à un travail improvisé et non pas à celui de tagueurs chevronnés. Sur un autre cliché, on voit que la peinture a été versée, puis répartie, peut-être avec des balais.