Genève

Ponton confisqué: un club nautique dans l’impasse

Le Twin’s Club, qui a ignoré les directives de l’État, a vu sa base flottante être saisie. La sévérité de la capitainerie déplaît.

«Quand on arrive pour l’accueil des camps, on a la boule au ventre», témoigne un membre du Twin’s, club nautique de Versoix basé à Port-Choiseul. L’association férue de wakeboard, de paddle ou de bouée tractée a vu son espace réduire comme peau de chagrin. Privée de ponton flottant depuis janvier, elle manque maintenant de place pour amarrer le bateau utilisé pour le remplacer. Début juillet, la capitainerie l’a sommée de déménager ce dernier. Mais l’emplacement attribué est trop étroit, peste le club, preuve à l’appui.

En 2016, le Twin’s obtenait l’autorisation de construire un ponton de 90 mètres équipé d’une cabane et d’un couvert. Mais la plateforme est ensuite agrandie et son accrochage et son installation électrique sont non conformes, indique Alexandre Wisard, directeur du Service du lac. «Mis en demeure à maintes reprises en 2018 et 2019 de se conformer à l’autorisation, ils n’ont pas donné suite.» L’usage du domaine public est donc retiré au club. Il croit ensuite avoir trouvé une solution pour son ponton en le plaçant dans un port privé. Mais un employé est surpris draguant la crique (grattant le fond) sans droit. La police de la navigation séquestre la structure. Le Twin’s plaide l’ignorance mais le voilà désormais sans base. Le Service du lac rétorque qu’il jouit encore de «six places à terre et quatre à l’eau, ce qui lui permet de continuer ses activités». Mais dans des conditions très dégradées.