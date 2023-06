Popstars fera sur retour sur la plateforme Prime Video

Dans un communiqué, Prime Video évoque «un jury composé des plus grands artistes de la scène musicale française» et précise que le groupe final pourra être un duo, un trio, un quatuor, mixte ou unisexe: «Aucun objectif préconçu de nombre ou de genre, ce sont les talents, leur alchimie et leur personnalité qui dicteront le choix final.»

Diffusé pour la première fois en 2001 sur M6, «Popstars» a connu quatre saisons sur la Six (2001, 2002, 2003 et 2007) et une sur C8 (en 2013). Si aucun des groupes formés dans l’émission n’a réussi à perdurer, le télécrochet a cependant révélé plusieurs artistes comme M. Pokora – qui se produira à Sion sous les étoiles – Chimène Badi et Sheryfa Luna.