Galápagos : Population de pingouins et de cormorans en hausse

La population de pingouins et cormorans aptères, deux espèces endémiques de l’archipel des Galápagos, a connu une augmentation record, selon les résultats d’un recensement publié vendredi. Le phénomène climatique de La Niña a participé à cette hausse.

Le pingouin des Galapagos est une des plus petites espèces de pingouins au monde. Ce volatile mesure jusqu’à 35 cm. Le cormoran de l’archipel est le seul de cette espèce à avoir perdu sa capacité à voler, mais a développé des aptitudes à la plongée.

L’étude réalisée par le PNG et la fondation Charles Darwin a eu lieu en septembre dernier auprès des principales colonies présentes sur les îles Isabela et Fernandina et sur les îlots Marielas, à l’ouest de cet archipel classé au patrimoine naturel de l’humanité.