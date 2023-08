Population étrangère: Le nombre d’étrangers en Suisse a fortement augmenté

Près de 86’000 ressortissants étrangers sont arrivés en Suisse au 1er semestre 2023. Soit 14,2% de plus qu’un an plus tôt. La hausse de l’immigration depuis la fin du Covid se confirme.

Après la fin de la pandémie de Covid-19, la hausse de l’immigration s’est poursuivie. Getty Images/iStockphoto

Le nombre de ressortissants étrangers a fortement augmenté entre janvier et fin juin 2023. Quelque 85’700 personnes sont arrivées en Suisse durant cette période, soit 14,2% de plus que le premier semestre 2022. C’est surtout le nombre de personnes en provenance de l’UE/AELE qui a bondi avec une hausse de 16,5% contre 8,6% pour les personnes originaires d’États tiers, annonce jeudi le Secrétariat d’État aux migrations (SEM).

À l’inverse, quelque 34’500 étrangers ont quitté la Suisse (+ 650 personnes par rapport à 2022). Ce qui fait que l’immigration nette a atteint 47’200 personnes au 1er semestre de cette année, soit plus 9000 personnes en plus qu’un an plus tôt. Les ressortissants de l’UE/AELE représentent 69% de cette nouvelle population étrangère. Les Allemands ont été les plus nombreux à venir en Suisse, devant les Portugais et les Italiens.

Après une période d’instabilité liée à la pandémie de Covid-19, la hausse de l’immigration amorcée en 2022 s’est donc poursuivie au cours des six premiers mois 2023, conclut le SEM. Une évolution fortement liée au marché du travail, affirme-t-il.

Forte hausse des travailleurs étrangers

En effet, à fin juin 2023, l’immigration de travailleurs étrangers s’est établie à 95’000 personnes, dont plus de 43’000 pour une activité de courte durée (+ 14,8% par rapport à fin juin 2022) et 52’000 (+ 17,3%) pour une activité durable. Les ressortissants allemands, français, italiens et portugais ont représenté la moitié de l’immigration en vue d’une activité lucrative en Suisse.

Ce sont les Allemands, les Italiens et les Français qui se sont le plus installés en Suisse pour y travailler durablement. SEM

Dans l’ensemble, 79% des personnes entrées pendant le premier semestre 2023 pour un travail durable travaillaient dans le secteur des services (transport, santé, commerces, restauration, banque, informatique, etc.), 18% dans l’industrie, la construction et les arts et métiers et 2% dans l’agriculture. En ce qui concerne le travail de courte durée, l’agriculture a utilisé 11% des ressortissants étrangers. «Dans de nombreuses professions, le recrutement à l’étranger a permis de compenser un besoin de remplacement lié à la démographie, tels les départs à la retraite», explique le SEM.