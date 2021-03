Nyon (VD) : Population invitée à s’associer à un grand projet solaire

La Ville compte sur le financement participatif pour payer l’installation de 800m2 de panneaux photovoltaïques sur le toit du collège du Rocher.

La convention entre la Municipalité et la coopérative OptimaSolar La Côte a été signée lundi. Au premier plan, à gauche, le syndic de Nyon, Daniel Rossellat et, à droite, le président de la coopérative, Jonathan Blockley.

Et, pour associer pleinement la population à ce projet durable, l’idée est d’ouvrir le financement de l’installation aux particuliers, sachant que le coût global a été devisé à 220’000 francs. La contribution minimale pour participer à cette réalisation a été fixée à 1000 francs et chaque investisseur peut espérer toucher en retour jusqu’à 2% d’intérêt annuel. Les détenteurs d’une ou de plusieurs des 220 parts sociales auront le statut de coopérateur de OSLC et seront ainsi associés aux décisions prises par cette entité. Pour lancer la souscription, déjà disponible en ligne, la Municipalité de Nyon a fait l’acquisition de cinq parts.