Pornographie : Pornhub visé par une enquête officielle au Canada

Les autorités canadiennes ont annoncé des investigations visant le site Pornhub au sujet de vidéos qui auraient été diffusées sans le consentement des personnes filmées.

Le commissaire canadien à la protection de la vie privée a annoncé lundi qu’il enquêtait sur le site pornographique Pornhub au sujet de vidéos qui auraient été diffusées sans le consentement des personnes filmées. Daniel Therrien, qui dépend du Parlement, a révélé cette information devant des parlementaires du Comité permanent de la protection des renseignements personnels et de l’éthique. Ce comité doit présenter un rapport portant sur la protection de la vie privée et la réputation sur les plateformes comme Pornhub, dont MindGeek, la maison-mère est basée à Montréal.

Révélations du «New York Times»

Le comité a entendu les témoignages de plusieurs femmes qui ont affirmé que Pornhub avait ignoré leurs demandes visant à faire retirer les vidéos de la plateforme. Pornhub, l’un des sites pornographiques les plus populaires de la planète, est au cœur d’un scandale depuis la publication en décembre d’un article du «New York Times» affirmant que le site proposait des contenus illicites. Le site pornographique, qui revendique 130 millions de visiteurs chaque jour, avait rejeté les accusations et annoncé une série de mesures pour lutter contre les contenus illégaux. Dans la foulée, Mastercard et Visa avaient déclaré que leurs cartes de crédit ne pourraient plus être utilisées dans l’immédiat pour effectuer des paiements sur Pornhub.