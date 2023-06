Porsche 911 GT3 RS: à couper le souffle

C’est au volant de la Porsche GT3 RS que nous sommes partis faire un road trip au départ de Zuffenhausen et à destination des 24 Heures du Mans. En cours de route, nous nous sommes essayés à la course automobile.

Qui n’a pas rêvé, enfant, de devenir pilote de course ou acteur? Ou les deux à la fois. pour Michael Fassbender, qui a joué dans des superproductions hollywoodiennes comme «Inglourious Basterds», «X-Men» ou encore «12 Years a Slave», ce rêve est devenu réalité. À 46 ans, ce dernier se lance désormais dans une seconde carrière en tant que pilote au volant d’une Porsche 911 RSR. Le point culminant de la saison a sans doute été la course des 24 Heures du Mans qui fêtait, cette année, sa 100e édition. Alors qu’il connaît la gloire en tant qu’acteur, Michael Fassbender doit, en tant que pilote, faire face à toutes les facettes du métier, les bonnes comme les mauvaises. La série documentaire sur YouTube intitulée «Road to Le Mans» montre de près que le sport automobile ne peut pas être orchestré tel un scénario et que les défaites et les accidents font partie du métier. Comme aux 24 Heures du Mans, où Michael Fassender a heurté le mur du circuit dans un virage Porsche au bout de six heures de course.

Une voiture de course homologuée pour la route

Pour poursuivre le mythe du Mans et la fascination de la course automobile, nous avons pris possession du dernier modèle en date de la Porsche 911 GT3 RS, la version la plus puissante de 911, à l’usine près de Stuttgart pour rejoindre Le Mans. Ce n’est pas pour rien que les voitures de sport de Zuffenhausen ont la réputation auprès des accros de mécanique d’être au top, aussi bien sur la route que sur circuit. Nous ne nous sommes donc pas rendus directement au Mans, la mère de toutes les courses de 24 heures, mais avons fait un petit crochet par Dijon pour un trackday.

La Porsche 911 GT3 RS est la plus puissante 911 de tous les temps. Nous sommes partis faire un road trip au départ de Zuffenhausen à destination du Mans. Premier arrêt: le musée Porsche. Le deuxième jour, un trackday sur le circuit de Dijon figurait au programme.



Alors que la 911 GT3 RS file tranquillement à 130 km/h sur les autoroutes françaises, offrant un confort de conduite étonnant et ne pouvant développer qu’une fraction de ses 525 ch, c’est une autre histoire sur circuit, où elle peut réellement montrer ce qu’elle a dans le ventre. Elle s’élance en vrombissant sur la longue ligne droite de départ/arrivée, montant jusqu’à 9000 tours, passe les sept vitesses en staccato, met à plat l’aileron par simple pression du bouton DRS comme en Formule 1 et freine en fin de course avec une force à couper le souffle.

Une accélération latérale de près de 2 g dans les virages

Mais ce qui est encore plus impressionnant, c’est que la GT3 RS est capable de réaliser dans les virages. Le simple des mortels atteint déjà des valeurs d’accélération latérale de l’ordre de 1,5 g en mode sport ou piste, là où de nombreuses autres voitures de sport de renom déclarent forfait dans les virages. C’est grâce à l’aérodynamique sophistiquée et à l’énorme aileron arrière qui produit une déportance qui s’élève à 860 kg. Un pilote professionnel, en revanche, qui peut adapter à son gré l’antipatinage, le programme de stabilisation, le différentiel ainsi que la compression et l’extension des amortisseurs dans chaque virage, grâce à différentes commandes au volant, peut même atteindre des valeurs de près de 2,0 g, même avec des pneus de série. Sur les pneus semi-slick encore plus extrêmes, disponibles en option pour les circuits, cette valeur chute même, comme l’a prouvé l’ambassadeur de la marque Porsche, Jörg Bergmeister, lors de son tour de piste record au Nürburgring.

Même au Mans, elle est le point de mire