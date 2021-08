VAN ÉLECTRIQUE - Porsche dévoile l’habitacle de son projet secret

L’accès à l’intérieur du véhicule se fait par une large porte coulissante double située sur le côté droit. La grande ouverture n’est pas interrompue par un montant B, ce qui facilite la montée à bord pour accéder aux trois rangées de sièges. Le conducteur occupe une position centrale à l’avant du véhicule et dispose d’un volant typiquement Porsche, derrière lequel se trouve une grande console avec des instruments ronds, dans le style analogique classique. Le monospace est équipé de rétroviseurs virtuels, dont les images caméra s’affichent en grand de part et d’autre du volant.

Des appuie-tête flottants

Remise en cause de la façon de penser

Malgré les aperçus de l’habitacle, le monospace «Renndienst» reste une vision expérimentale. Mais selon Porsche, elle peut contribuer à remettre en cause les conventions existantes et la façon de penser pour éventuellement réinventer un jour la marque Porsche. Car, autant l’idée d’un monospace Porsche peut paraître aberrant, autant ça l’était à l’époque avec le SUV Porsche. Or, sans cette idée, la marque aurait eu du mal à survivre, d’autant plus que la Cayenne et la Macan sont aujourd’hui les gagne-pain du fabricant de voitures de sport de Stuttgart.