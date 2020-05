21.04.2020 à 12:38

PDG de Porsche

Porsche entre dans une nouvelle ère avec la Taycan

Michael Glinski, nouveau directeur général de Porsche Suisse depuis le 1er janvier 2018, s'est prêté au jeu des mots clés.

Markus Glinski prend la pose devant la Porsche Taycan électrique. Buchwalder

Autonomie

Quand je passe le col du Grimsel à bord de la 911, je veux moi-même être aux commandes. Quand je me retrouve dans un embouteillage, je rêve déjà de la conduite totalement autonome. Porsche ne sera sans doute pas le premier constructeur à proposer des véhicules totalement autonomes et ce n'est pas non plus une absolue nécessité. Mais ce sera de plus en plus le cas par le biais de systèmes d'assistance individuels, à plus ou moins grande échelle selon la gamme de modèles.

Accélération

Là, je ne peux que citer le pilote allemand Walter Röhrl qui a dit: «L'accélération, c'est quand les larmes d'émotion coulent horizontalement vers vos oreilles.» C'est ce qui m'est arrivé dernièrement en conduisant une 911 Turbo S et quand je me suis retrouvé passager d'une Taycan. C'est à ce moment-là que le terme accélération a effectivement pris une nouvelle signification.

Coronavirus

Personne ne pouvait prévoir une pandémie d'une telle ampleur. Ses conséquences sur la société tout entière, mais également sur l'industrie automobile, sont tellement énormes qu'on ne peut pas encore totalement les mesurer à l'heure actuelle.

Digitalisation

Porsche s'est lancé dans une nouvelle ère avec la Taycan, en particulier dans le domaine de la digitalisation. En tant que constructeur de voitures de sport, nous devons allier les nouvelles technologies avec ce qui représente traditionnellement la marque, afin d'offrir le meilleur à nos clients.

Mobilité électrique

Elle va de pair avec les voitures de sport, car l'accélération et la puissance sont disponibles encore plus rapidement qu'avec un moteur thermique. Nous allons investir au total six milliards dans la mobilité électrique d'ici à 2022. Ainsi, dès 2025, 50% de nos véhicules seront équipés de moteurs 100% électriques ou hybrides.

Plaisir

Porsche a plus de 70 ans d'expérience dans la manière de faire prendre rapidement des virages à une voiture. Et cela me comble – et pas seulement moi – chaque jour de plaisir.

Genève

Porsche entretient un lien très fort avec le Salon de l'automobile, et ce depuis plus de 70 ans. Quand la décision d'annuler l'édition de cette année est tombée, cela a été un véritable crève-cœur pour nous tous. Maintenant que nous avons digéré le premier choc, nous attendons avec impatience le Salon international de l'automobile de Genève de 2021.

Défi

Actuellement, le Covid-19 et de manière plus générale la mobilité électrique et la digitalisation.

Intelligence

Pour ma part, elle se traduit par la transformation des entreprises. Cela exige des esprits qui pensent de manière abstraite et agissent de manière ciblée. Porsche a déjà réussi cela à de multiples reprises au cours de son histoire et le prouve une nouvelle fois avec la Taycan.

Joker (libre expression)

Notre joker est l'organisation commerciale suisse, avec ses 14 centres Porsche. Aussi fascinants que soient les véhicules que Porsche construit, l'expérience d'achat et de propriété ne serait pas la même sans le service à la clientèle.

Crise

Chez Porsche, la collaboration est très importante, y compris en tant de crise. Dès le début de la pandémie du coronavirus, nous avons élaboré un ensemble de mesures pour soutenir nos concessionnaires suisses et nous participons à diverses initiatives.

Luxe

Du temps passé en famille

Mobilité

Elle est pour moi synonyme de liberté. Je suis convaincu que, même si les exigences des jeunes générations en matière de propriété changent, la mobilité individuelle continuera d'être très demandée à l'avenir.

Durabilité

Elle fait partie intégrante de l'image que l'on se fait de nous-mêmes. Cela ne signifie pas seulement que la Taycan roulera sans émettre de CO2, mais que sa production sera également neutre en carbone. La fabrication de la Taycan à Zuffenhausen est déjà neutre en CO2, tout comme l'approvisionnement en énergie de toute notre usine mère. Nous sommes conscients de notre responsabilité envers l'environnement et la société. Nous devons également l'assumer, afin d'assurer la réussite de notre entreprise à l'avenir.

Oldtimer

Je rêve d'une 911 R, année de construction 1967. Je souhaite vraiment que de tels trésors automobiles continuent à sillonner nos routes. Pour nous, la solution se trouve dans les carburants synthétiques.

Porsche

Ma passion depuis près de 20 ans et aussi la marque la plus célèbre et la plus émotionnelle pour la mobilité sportive exclusive.

Qualité

C'est un élément indispensable d'une voiture de sport Porsche. 75% de toutes les Porsche jamais construites sont encore en circulation. Cela me fait beaucoup réfléchir et je sais que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de nos propres exigences en matière de qualité. Mais je me réjouis d'une évolution très positive dans ce domaine.

Autonomie

C'est un sujet plus important pour les véhicules 100% électriques que pour les moteurs thermiques, bien que les deux concepts aient une autonomie limitée. Le nerf de la guerre se situe au niveau de l'infrastructure. Dans cinq ans au plus tard, l'autonomie ne sera plus un problème dans ce pays. Il y aura un réseau tout aussi développé que celui des stations-services traditionnelles. Et on sait que ce dernier n'a pas non plus été mis en place du jour au lendemain.

Suisse

Cela fait maintenant plus de deux ans que je vis à Zurich, et j'apprécie beaucoup le côté accueillant et bienveillant des Suisses. Pour ma part, cela contribue fortement à une qualité de vie exceptionnelle.

Voiture de rêve

Encore une fois, la 911 R, mais de la génération 2016.

Environnement

Dès les années 1970, le fondateur de notre entreprise, Ferry Porsche, était d'avis que tout constructeur de voitures de sport devait veiller à ce qu'elles gardent leur valeur dans le temps et n'enlèvent rien à la nature.

Moteurs thermiques

Il y aura encore longtemps des voitures de sport Porsche équipées de moteurs thermiques efficaces.

Hydrogène

L'hydrogène a certainement du potentiel, mais chez Porsche, nous nous concentrons sur la mobilité électrique. Et pour cause: dans toute la chaîne de mobilité, une voiture électrique est aujourd'hui environ trois fois plus efficace qu'une voiture à hydrogène. Même si l'on inclut la production de batteries, le rapport est toujours de un pour deux par rapport à l'hydrogène.

Qualité

La plus-value de Porsche, ce sont ses employés, en particulier ceux du centre de recherche et développement de Weissach. Il m'arrive de me demander moi-même comment rendre la 911 encore plus dynamique, plus rapide et plus efficace. Et pourtant, nos développeurs y parviendront une nouvelle fois avec la prochaine génération.

Yin et Yang

Chez Porsche, nous travaillons tous d'arrache-pied, mais nous prenons également beaucoup de plaisir dans ce que nous faisons. Pour moi, cela va de pair.

