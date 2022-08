«Sally Special»: Porsche fait passer la Carrera de «Cars»  de la fiction à la réalité

Elles pensent, parlent et agissent comme des êtres humains. Elles, ce sont les voitures stars, tout droit sorties de l’imagination des studios californiens Pixar à qui l’on doit la trilogie au succès mondial «Cars». Sally Carrera, une Porsche 911 Carrera de 2002, en est l’une des vedettes. Elle a refait sa vie dans la tranquille petite ville de Radiator Springs, où elle tombe amoureuse de Flash McQueen, qui incarne le rôle principal de la série.

Exemplaire unique pour la bonne cause

Porsche avait déjà reproduit à échelle réelle une Sally Carrera, un modèle non roulant orné de deux yeux et d’une bouche. À l’occasion du 20ème anniversaire de Sally Carrera, la réalité dépasse la fiction, avec la naissance en chair et en os du personnage d’animation, fruit de la collaboration entre Pixar et Porsche Exclusive Manufaktur, baptisé 911 Sally Special. Il s’agit d’un modèle homologué pour la route, basé sur la série actuelle de la gamme 992. Mais ceux qui s’attendent à un modèle spécial proposé à la vente risquent d’être déçus, car Sally est unique au monde et fera l’objet d’une vente aux enchères le 20 août dans le cadre de la Monterey Car Week. Les recettes seront reversées aux oeuvres caritatives «Girls Inc» et «USA for UNHCR» en soutien aux jeunes femmes et aux réfugiés ukrainiens.

La 911 Carrera GTS de la gamme actuelle 922 a servi de base pour la 911 Carrera peinte à la main dans la couleur spéciale bleu Sally métallisé. Porsche L’intérieur est recouvert d’un tissu Pepita et de cuir couleur craie avec des coutures en bleu Speed. Porsche Même le tatouage au niveau des reins du personnage du film d’animation a été repris sur le modèle réel. Porsche

Basée sur une Carrera GTS de 353 kW/480 ch et équipée d’une boîte manuelle, la 911 Sally Special a été peinte à la main dans la couleur inédite «bleu Sally métallisé». Les jantes sont également particulières, car visuellement, elles font référence aux jantes turbo de la série 996, qui ont toutefois été redimensionnées à 20 et 21 pouces pour s’adapter au format actuel de la 911. Dans l’habitacle, on trouve des sièges au revêtement Pepita tricolore et du cuir couleur craie orné de coutures en «bleu Speed».