«Des petits malins feraient mieux de bosser que de tenter de voler notre bateau de sécurité et de l’abandonner au milieu du lac en crevant les boudins. Ils ne sont pas rentrés à la nage, ils en avaient volé deux… C****. Merci beaucoup à l’équipage du voilier qui l’a croisé et a averti la police», a publié, mercredi sur sa page Facebook, la société Surf Shop , sise à Préverenges (VD).

La police cantonale confirme que des inconnus se sont introduits dans la nuit de mardi à mercredi dans le port du Bief, à cheval sur les communes de Morges et de Préverenges. «Ils ont volé deux bateaux. Le premier a été repéré et remorqué par des tiers, mercredi. Il s’agissait d’une embarcation de type zodiac, dont le boudin avait été lacéré. Et, jeudi matin, la brigade du lac a récupéré l’autre. Tous deux étaient à la dérive entre 1 km et 2 km au large de Morges. En arrivant au port, nous avons constaté que plusieurs autres bateaux avaient été visités», explique un porte-parole.