Suisse

Port du masque dans les transports publics: l’obligation se précise

La mesure était jugée prématurée par le groupe de travail Covid-19 de la Confédération la semaine dernière. Mais face à la récente recrudescence des cas dans le pays, son chef pense qu’elle est dorénavant nécessaire.

La semaine dernière, la taskforce jugeait pourtant une telle recommandation prématurée et avait décidé d’attendre. Mais elle est dorénavant nécessaire, estime Matthias Egger: «Le danger d'une augmentation plus importante est maintenant présent.» Et des mesures appropriées permettraient de l’éviter. Pour le spécialiste, cette tendance haussière est consécutive à l’assouplissement des mesures le 6 juin et à l'ouverture de la frontière le 15 juin.