Covid en Suisse: Port du masque pas recommandé malgré une hausse des cas

«Après une augmentation du nombre de cas, on observe depuis peu des signes de stagnation du nombre de cas déclarés», écrit la CDS dans un communiqué jeudi. «Le nombre d’hospitalisations a certes augmenté, mais le taux d’occupation des hôpitaux avec des patientes et patients Covid-19 se situe toujours à un niveau correctement gérable», relève-t-elle. Et d’évoquer quand même la situation tendue dans les hôpitaux. «La raison première n’est pas le nombre de patients Covid, mais le manque de personnel», souligne-t-elle.

Plus de 5000 cas par jour

Pour rappel, avec l’arrivée de la mauvaise saison, le nombre d’infections au Covid ne cesse d’augmenter. Mardi, 37’032 nouveaux cas ont été confirmés depuis le 11 octobre, soit plus de 5000 nouveaux cas chaque jour, selon l’OFSP . Et quelque 543 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées en une semaine.

Plusieurs experts exigeaient du coup que des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus soient à nouveau imposées le plus rapidement possible chez nous. Comme le port du masque obligatoire dans les transports publics, au fitness et au bureau. «Plus nous attendons, plus nous aurons de cas», déclarait ainsi l’infectiologue tessinois Andreas Cerny. D’autres pays, tels que l’Allemagne ont l’Autriche ont déjà pris des mesures.