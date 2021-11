Muttenz (BL) : Portant masque et perruque, il braque l’UBS et fuit avec 5000 francs

Une attaque s’est produite dans une succursale de la banque dans le canton de Bâle-Campagne. La police est aux trousses du malfrat.

De l’extérieur, personne n’a vu l’attaque. Vendredi en fin de matinée, un individu est entré dans la succursale UBS à Muttenz (BL), a menacé un employé avec une arme, s’est fait remettre de l’argent liquide et a pris la fuite. Interrogés, des commerçants voisins disent n’avoir rien remarqué jusqu’à ce que cinq voitures de police déboulent en trombe.

La police de Bâle-Campagne a communiqué en fin d’après-midi et publié un cliché du malfrat enregistré par une caméra de surveillance. «L’individu portait une casquette noire, un masque facial blanc, une perruque blonde et un long manteau beige», dit-elle. Des investigations sont en cours et l’individu, qui a emporté 5000 francs, n’a pas encore été interpellé. Personne n’a été blessé.