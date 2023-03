Taïpei : Porté disparu, un soldat taïwanais retrouvé en Chine

Intimidations chinoises

La disparition du soldat survient au moment où les relations sont tendues entre la Chine et Taïwan, que Pékin considère comme l’une de ses provinces à reprendre un jour, si nécessaire par la force. Les intimidations chinoises se sont multipliées ces dernières années. En 2022, la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants américaine, avait suscité l’ire de la Chine et déclenché ses manœuvres militaires les plus importantes autour de l’île depuis des années.