Football: Porte ouverte aux billets personnalisés en Super League

Les débordements de supporters inquiètent de plus en plus les autorités (photo prétexte).

Une équipe de projet interdisciplinaire – composée de représentants des autorités, de la police, de la SFL et de l'Université de Berne, ainsi que d'experts externes – s’est penchée sur la question. Il ressort que l'introduction de billets personnalisés est techniquement et juridiquement possible. Cependant, «l'enregistrement nécessaire des données personnelles devrait soit être effectué volontairement par les clubs, soit reposer sur une base légale qui reste à créer», indique la SFL dans un communiqué.

Privilégier des moyens moins contraignants

D’autres mesures pour minimiser les débordements de supporters ont été abordées: l’approche «good hosting» de la SFL, la surveillance vidéo, les stratégies de désescalade coopératives et en particulier les alliances de stade, des systèmes de bonus/malus, la réduction ou la fermeture des secteurs visiteurs, des instructions contraignantes concernant les déplacements. «Les approches de désescalade et les approches coopératives sont particulièrement prometteuses», conclut l’équipe en charge du projet.

Il convient désormais pour la SFL et les autorités de concrétiser ces prochains mois le modèle en cascade mentionné en y associant tous les groupes d'intérêts – y compris les fans et le coaching des supporters – dans le but d'introduire, si possible, les mêmes règles pour tout le monde.