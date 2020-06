Drake

Porté par un tube rapidement conçu

Drake est bien positionné pour faire un triomphe aux BET Awards. Il peut remercier son producteur suisse.

La star canadienne pourrait rafler jusqu’à six prix, dont celui de Meilleur rappeur, lors de la cérémonie virtuelle qui se tiendra le 28 juin 2020. Drake, 33 ans, est ainsi l’artiste le plus nominé de la 20e édition des BET Awards. Sous les projecteurs depuis avril 2020 avec le «Toosie Slide», un des morceaux les plus streamés dans le monde, nul doute qu’il devrait y faire un triomphe.