Facebook : Portefeuille numérique Novi prêt au lancement

David Marcus, chef de la division des services financiers de Facebook, a fait la promotion du nouveau système de transfert d’argent.

Novi, qui sera accompagné de son stablecoin Diem, cryptomonnaie adossée uniquement au dollar qui a remplacé la monnaie numérique controversée Libra, doit permettre aux particuliers et aux entreprises de transférer de l’argent de façon sécurisée, rapide et sans frais, aussi bien au niveau national qu’à l’international.

«Nous pensons qu’il n’est pas raisonnable de retarder la mise en œuvre des avantages des paiements numériques moins chers, interopérables et plus accessibles. Nous continuerons à persévérer et à démontrer que nous pouvons être un acteur de confiance dans ce secteur - et un acteur qui apporte un changement positif en y étant présent», a ajouté l’ancien président de PayPal et actuel membre du conseil d’administration de l’Association Diem. Il rappelle que le géant des réseaux sociaux est déjà présent sur le marché des paiements avec Facebook Payments. Utilisé dans 160 pays pour effectuer des paiements dans 55 devises, il a permis de réaliser 100 milliards de dollars de paiements au cours des quatre derniers trimestres.