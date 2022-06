OTAN : Porter à plus de 300’000 hommes les troupes à haut niveau de préparation

Le sommet, qui se tiendra mercredi à Madrid, «sera un tournant et plusieurs décisions importantes vont être prises», a affirmé le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

«Je pense que les alliés vont dire clairement à Madrid qu’ils considèrent la Russie comme la menace la plus importante et la plus directe pour notre sécurité», a déclaré le Norvégien Jens Stoltenberg lors de la présentation des enjeux du sommet. «Ce sommet sera un tournant et plusieurs décisions importantes vont être prises», a-t-il affirmé.