Eva Green

«Porter des talons hauts est antiféministe»

L’actrice Eva Green se rebiffe contre certains codes sociaux auxquels les femmes doivent se soumettre pour paraître féminines.

Eva Green n’a pas envie de se plier à certains diktats sur sa condition de femme. Sa maman, la comédienne Marlène Jobert, lui met pourtant toujours la pression pour qu’elle paraisse la plus désirable possible aux yeux des hommes. C’est ce que l’actrice française de 39 ans a confié à la journaliste de «Town & Country magazine». «Ma mère vous aurait dit que je dois faire un effort pour mieux me coiffer, qu’il faut je m’habille avec des vêtements colorés pour être plus féminine, mais j’aime trop le confort, a expliqué la comédienne. Pour moi, porter des talons hauts est antiféministe. On est comme des oiseaux perchés sur des échasses.»