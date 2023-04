Porter plainte pour un vol de téléphone, c’est pas toujours facile

Lundi dernier à midi, alors qu’il prenait un verre avec un ami en gare de Lausanne, un Yverdonnois s’est fait voler son portable. Une agente qui patrouillait dans le coin lui a conseillé d’aller porter plainte au poste police du Flon. «Là-bas, on m’a dit qu’il fallait que je prenne rendez-vous ou que j’aille au poste le plus proche de mon domicile, car il n’y avait pas de place avant la semaine prochaine…» relate le lésé, qui aurait pensé que cela serait bouclé dans l’après-midi.

Images de la vidéosurveillance

«Si l’on veut retrouver le coupable, il faut faire vite, non?» avance celui qui se souvient de l’auteur du vol. «Le patron du commerce où j’étais a visionné les images de vidéosurveillance et l’a vu s’emparer du téléphone. Mais seule la police a le droit à ses images», commente le propriétaire du portable dérobé.

Le lendemain, il s’est rendu au poste d’Yverdon, mais on lui a demandé de revenir en fin de matinée. «Ils semblaient débordés. Mais, ça fait un peu beaucoup pour un vol de téléphone… Et comment ça se passe lors d’infractions plus graves?» questionne-t-il. «L’urgence est estimée selon les procédures à entamer, les soupçons, l’impact sur la victime, etc.» répond Jean-Philippe Pittet, porte-parole de la police lausannoise. Mais «pour les cas où un enregistrement de plainte doit être immédiat, celui-ci se fait sur-le-champ».