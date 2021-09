Smile! - Des bijoux sur les dents

Pas de trou

Contrairement à son nom, le piercing de dent ne se fixe pas en perçant la dent. En fait, le bijou est collé à la surface. Ce type de piercing temporaire peut durer jusqu’à six semaines. Pour la version semi-permanente, il faudra le faire enlever, au plus tard un an après la pose. Les deux sont réversibles et ne causent pas de dommage à l’émail s’ils sont faits correctement.