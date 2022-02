Covid-19 et Saint-Valentin : «Porter un masque pendant la relation sexuelle peut réduire les risques»

Le gouvernement thaïlandais a tenu à donner des conseils aux couples afin de passer une Saint-Valentin sans risque sanitaire. «Les positions sexuelles en face à face et les baisers profonds» sont aussi à éviter.

Les amoureux sont priés d’éviter «les positions sexuelles en face à face et les baisers profonds, et d’utiliser un contraceptif s’ils veulent éviter une grossesse non désirée, a-t-il ajouté. «Si possible, porter un masque pendant la relation sexuelle peut aider à réduire les risques de Covid».