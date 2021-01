Emploi : Porter un nom étranger rend les candidatures plus difficiles

Un élu du conseil municipal de Zurich a déposé une motion demandant que l’administration communale rende toutes les candidatures anonymes pour éviter la discrimination à l’embauche.

Përparim Avdili (33 ans) sait par expérience quel handicap un nom à consonance étrangère peut représenter lors de la recherche d'un emploi, raconte-t-il dans le «SonntagsBlick». C’est pourquoi le conseiller municipal PLR de la ville de Zurich fait campagne pour une plus grande égalité des chances et a déposé une motion hors parti en début d’année. Il demande que l'administration communale, qui emploie 28’000 personnes, rende toutes les demandes d’emploi anonymes (sexe, âge, nom, etc.) et que seules les qualifications et l'expérience professionnelles soient indiquées.