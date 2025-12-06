Accident tragique: Quatre jeunes Fribourgeois perdent la vie dans l’Ain

Portes de GenèveQuatre jeunes Fribourgeois se tuent dans un accident de la route
Un accident de la route a coûté la vie à quatre jeunes dans l’Ain, suscitant une enquête sur les circonstances. La voiture est immatriculée en Suisse.
Quatre jeunes Portugais résidant en Suisse, deux hommes, dont un mineur de 16 ans, et deux femmes, ont été tués vendredi soir à Collonges, dans l'Ain, dans l’accident de leur véhicule qui a quitté la route, a indiqué samedi le parquet.
Outre le mineur, les autres victimes étaient âgées de 18 ans parmi lesquelles le conducteur. Les jeunes gens, qui étaient deux couples, «tous de nationalité portugaise avec une adresse en Suisse», devaient se rendre à Paris dans le cadre d’un voyage», a précisé Antoine Celle, le substitut de la procureure de la République de Bourg-en-Bresse.
La voiture a pris feu
Selon les premiers éléments d’enquête, «il n’y a aucun indice qui laisse à penser qu’ils aient pris des stupéfiants ou de l’alcool», a-t-il ajouté, précisant qu’une autopsie des corps a été ordonnée.
L’accident s’est produit peu après 22h30 sur la départementale 984, dans le sens Thoiry/Valserhône, quand le véhicule, immatriculé à Fribourg, a percuté un rond-point au niveau de Collonges, commune située dans la zone frontalière avec la Suisse, avant de finir sa course dans un fossé et s’embraser, selon le magistrat.
Domiciliés en Gruyère et en Sarine
«À la suite du choc, le véhicule a pris feu (...). Malgré l’intervention des sapeurs-pompiers suite à un appel au 18, tous les occupants ont été déclarés décédés», a expliqué plus tôt à l’AFP la préfecture de l’Ain. Une enquête judiciaire a été ouverte pour connaître les circonstances de l’accident, précise-t-elle ensuite dans un communiqué, avant de rappeller «la nécessité de la sensibilisation de tous à la sécurité routière». «Chantal Mauchet, préfète de l’Ain, adresse aux familles et aux proches des victimes ses sincères condoléances», conclut la préfecture dans son communiqué.
