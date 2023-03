Nyon : Portes des toilettes ôtées pour lutter contre les vandales

Nyon (VD) : Portes des WC enlevées pour lutter contre les vandales

Portes et panneaux arrachées, pierres dans les urinoirs, lampes brisées… Depuis un an et demi, les actes de vandalisme se multiplient dans les WC du collège de Nyon-Marens. Durant les vacances scolaires de février, la direction de l’établissement a décidé d’une mesure originale: elle a fait retirer les portes d’entrée des lieux d’aisance. Celles des cabines subsistent, pour préserver l’intimité des usagers.