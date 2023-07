Payerne: Portes ouvertes du plus grand simulateur de feu d’avions

À vos agendas! Les personnes souhaitant visiter le nouveau centre d’instruction de lutte contre le feu des Forces aériennes seront accueillies vendredi 14 juillet de 17 à 19 heures à Payerne (VD). Le centre d’instruction de lutte contre le feu Phénix comprend trois simulateurs d’incendie, l’un pour les avions de combat, un autre pour les hélicoptères et le dernier pour les avions de transport. Trois simulateurs supplémentaires permettent de recréer des feux touchant des ateliers ou des halles d’avions. Le centre dispose également d’un bâtiment central avec des salles de théorie, des vestiaires et des installations techniques.

En outre, l’instruction peut aussi s’appuyer sur le plus grand simulateur du monde pour sapeurs-pompiers d’aéroport, qui peut accueillir jusqu’à quatre véhicules et responsables d’intervention. Le centre Phénix sera utilisé en premier lieu par le personnel professionnel et le personnel de milice des bases aériennes. Cependant, il est également prévu qu’il soit à la disposition de corps de sapeurs-pompiers civils.