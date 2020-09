États-Unis : Portland interdit l’usage du gaz lacrymogène par la police

Le maire de Portland espère réduire la violence dans les rues de sa ville en interdisant aux policiers d’utiliser du gaz lacrymogène.

Le maire de Portland, plus grande ville d’Oregon où des manifestants protestent contre les brutalités policières aux États-Unis depuis plus de cent jours, a officiellement interdit jeudi à la police d’utiliser du gaz lacrymogène pour le maintien de l’ordre.

Pourtant élu démocrate, Ted Wheeler est systématiquement conspué par les militants de «Black Lives Matter» et autres manifestants antifascistes qui sont dans les rues tous les soirs depuis la mort de George Floyd, quadragénaire noir asphyxié sous le genou d’un policier blanc fin mai à Minneapolis.

Ils lui reprochent notamment sa double casquette de maire et de chef de la police, et de ne pas avoir tenu ses engagements pour réduire les discriminations raciales et les brutalités policières qui visent selon eux les habitants issus de minorités ethniques.