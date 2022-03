Leader de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon propose un programme de «rupture» avec le libéralisme économique, qui passerait par la rédaction d’une nouvelle Constitution et une VIe République plus parlementaire et participative. Il veut aussi planifier la «bifurcation écologique», décréter des mesures «d’urgence sociale», développer les services publics et taxer davantage les plus riches.