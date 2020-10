France/Suisse : Portugais tués sur la «route de la mort»: 3 ans avec sursis requis

L’accident d’un bus transportant une trentaine de Portugais vivant en Suisse avait fait quatre morts en 2017 en Saône-et-Loire. Le chauffeur est jugé depuis mercredi.

Vitesse jugée excessive

Le ministère public a également requis 100’000 euros d'amende contre chacune des deux personnes morales: les sociétés Angelo Taxi et Rota das Gravuras, propriétaire du bus et compagnie de transports. Elles sont poursuivies pour homicides et blessures involontaires par personnes morales. Le procureur a pointé du doigt des «fautes professionnelles des personnes morales à partir du mauvais entretien du bus et de la remorque».

L’avocat du chauffeur a quant à lui plaidé la relaxe. «Jamais le chauffeur n’a eu d’accident et jamais ses qualités professionnelles n’ont été mises en cause. Dans ce dossier tragique, seul le verglas est à l’origine de l’accident et en est la cause», a assuré Me Albano Cunha. Il défend également Narciso Angelo, le père du chauffeur et représentant légal des deux personnes morales.