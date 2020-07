Football

Portugal: excédés, les joueurs ont fait la grève

Derniers du championnat et condamnés à la relégation, les rescapés du contingent d’Aves sont restés immobiles pendant la première minute de leur match contre Benfica.

Les joueurs du Clube Desportivo das Aves sont en train de terminer une saison cauchemardesque – il ne reste qu’une journée à disputer en Primeira Liga portugaise. Derniers du classement et condamnés à la relégation depuis belle lurette, ils traversent une crise sans précédent et ne sont plus payés depuis plusieurs mois.