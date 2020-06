Tension avant la reprise

Portugal: le championnat reprend dans la zizanie

De nombreux désaccords ternissent la reprise prévue mercredi.

La Direction générale de santé avait par exemple souhaité que la compétition reprenne «dans un nombre le plus réduit possible de stades». Au final, 16 des 18 équipes joueront dans leur propre enceinte. Les deux exceptions, qui joueront sur les terrains du centre d'entraînement de la sélection portugaise près de Lisbonne, concernent Santa Clara, club de l'archipel des Açores soucieux d'éviter les allers-retours en avion, et Belenenses, qui ne jouait déjà plus dans son stade historique en raison d'un conflit entre le club et la direction de l'équipe professionnelle.